بايدن: لا يجب أن تكون يهوديا لتصبح صهيونيا

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، التأكيد على ارتباطه بـ "الحركة الصهيونية"، وذلك خلال لقاء جمعه بنظيره الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض.

وقال بايدن، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أنه "ليس من الضروري أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا".

ورد عليه رئيس دولة الاحتلال: "من الواضح أنك صهيوني، سيدي الرئيس"، وفي المقابل، قال بايدن مبتسما: "الله يحبك، شكرا لوجودك هنا"، وهو يمد ذراعه لمصافحة هرتسوغ.

وكثيرا ما وصف بايدن نفسه بـ "الصهيوني" وصرح بذلك في العديد من المرات لوسائل إعلام أمريكية.

وفي عهد بايدن الذي تنتهي ولايته في جانفي المقبل، حظي الكيان الصهيوني بدعم لا محدود في ظل حرب الإبادة المستمرة التي تشنها على قطاع غزة ولاحقا شملت لبنان.