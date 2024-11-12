مراد يؤكد التزام الدولة بتعزيز التنمية المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، خلال إشرافه اليوم على تنصيب جهيد موسى واليًا جديدًا لولاية الجلفة، التزام الدولة بتعزيز وتدعيم التنمية المحلية قصد توفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف الولايات، مشددًا على أن هذه التعيينات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم نحو تحسين الخدمات والبنية التحتية.

و أشار الوزير إبراهيم مراد في كلمته إلى أهمية ولاية الجلفة كمنطقة ذات خصوصيات مميزة وتحديات فريدة، ما يستدعي من الوالي الجديد وفريقه بذل جهود مضاعفة لتحقيق الأهداف التنموية، مشيرا إلى أن تنصيب الوالي الجديد تزامن مع مرحلة، تضع الدولة ضمن أولوياتها الارتقاء بمستوى المعيشة في جميع مناطق الوطن، خاصة تلك التي تتطلب دعمًا إضافيًا لمواجهة صعوبات جغرافية واقتصادية. وشدد مراد على أن هذه التغييرات تعكس رغبة الرئيس عبد المجيد تبون في تعزيز الإدارة المحلية بكفاءات قادرة على تلبية تطلعات الشعب والعمل من اجل رؤية واضحة لتحقيق الاستقرار والنمو.

واستعرض الوزير مسيرة الوالي الجديد جهيد موسى، مشيرًا إلى كفاءته التي اكتسبها عبر سنوات من العمل الإداري في ولايات متعددة. وأعرب عن ثقته بأن هذه التجربة ستشكل إضافة قوية لجهود التنمية في ولاية الجلفة، داعيًا المسؤولين المحليين إلى التعاون مع الوالي الجديد في تحقيق الأهداف المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتعزيز المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على سكان الولاية.

و دعا وزير الداخلية الوالي الجديد إلى الاستماع بانفتاح لمشاكل المواطنين والانخراط في العمل الميداني لتحقيق طموحاتهم. مؤكدا أن هذه التعيينات ليست مجرد تغييرات إدارية، بل خطوات حقيقية نحو بناء جزائر قوية ومستقرة، تتسع للجميع وتوفر لهم مقومات العيش الكريم.