"المصالح الأمنية المختصة سائرة نحو رقمنة المخالفات المرورية"

كشف المدير العام للأمن الوطني السيد علي بداوي على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته بدء من عصر يوم الثلاثاء إلى ولاية سيدي بلعباس عن توجه المصالح المختصة في جهاز الأمن الوطني نحو خيار رقمنة المخالفات المتعلقة بحركة المرور، مؤكدا في نفس السياق وخلال تدشينه للمقر الجديد للمصلحة الولائية للأمن العمومي بمدينة سيدي بلعباس على ضرورة الاستقبال الجيد للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم.

وكان المسؤول الأول عن جهاز الأمن الوطني قد شدد خلال الزيارة التي أدرجت في إطار الاحتفاليات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة و في حضور والي الولاية السيد سمير شيباني، وممثلي السلطات المحلية، المدنية، العسكرية والقضائية ، على ضرورة ضمان أكبر النسب الممكنة في الشق المتعلق بالتغطية الأمنية في اطار السعي الدائم لتعزيز انتشار الوحدات العملياتية لأمن الولاية ، معززا ما أشار إليه بوضعه لحجر الأساس لإنجاز مقر للأمن الحضري 16 بحي 2200 مسكن المصنف ضمن برنامج الأحياء المدمجة لسنة 2023 والمتواجد بشارع "الامتياز" قبالة النافذة الجنوبية لمدينة سيدي بلعباس.

وكان السيد علي بداوي قد تنقل قبل ذلك إلى مقر المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني "بوذراع بلعباس" بعاصمة الولاية، أين طاف بمختلف أقسام هذا الصرح الاستشفائي ومصالحه الطبية و الجراحية بعدما وقف على التجهيزات والوسائل الطبية المتوفرة و الخدمات التي يوفرها لمنتسبي الجهاز وذوي الحقوق.

هذا ومن المرتقب أن يشرف المدير العام للأمن الوطني السيد علي بداوي يوم الأربعاء على حفل تخرج دفعة مشكلة من أكثر من 900 عون أمن عمومي بمدرسة الشرطة "طيبي محمد" بسيدي بلعباس بعد خضوعهم لتربص لمدة سنة واحدة تلقوا خلالها تكوينا في مختلف المواد القانونية وحفظ النظام العمومي.