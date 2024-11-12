عمليات نوعية للمقاومة في شمال غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن سلسلة عمليات نوعية نفذها مقاوموها شمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

ونفذت كتائب القسام، في بيان لها، عملية تفجير لأحد المنازل بعبوة شديدة الانفجار فور وصول 10 جنود صهاينة لداخله، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة أرض سليمان بحي القصاصيب بمعسكر جباليا شمال القطاع.

واستهدفت القسام، "دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة العمل الفدائي وجرافة "D9" عسكرية بقديفة "تاندوم" محيط مسجد الياسين في حي تل الزعتر شمال قطاع غزة".

وفي عملية مركبة، قنص مجاهدو القسام جنديا واستهدفوا قوة راجلة بقذيفتين مضادتين للأفراد وتمكنوا من إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت القسام، قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية قوامها 7 جنود داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات والإجهاز عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية قرب مسجد "أولي العزم" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستهدفت القسام، دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ومن ثم اعتلاؤها والإجهاز على طاقمها واغتنام رشاش منها قرب مدرسة "الفاخورة" غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت كذلك، جرافة من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مدرسة "شادية أبو غزالة" غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وأكدت القسام، استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح شمال غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، اليوم قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن القتال والمعارك في جباليا تستمر للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال بتكبد خسائر فادحة، خاصة بعد سقوط خمسة جنود في يوم واحد في حادثتين مختلفتين في وقت سابق في جباليا.

ووفق الصحيفة، فإن 24 قتلوا منذ بدء العملية البرية في جباليا، خلال شهر ونصف فقط، على الرغم من أن جيش الاحتلال كان قد اقتحم المنطقة مرتين من قبل في العام الماضي.

وأشارت إلى أن "من بين القتلى ضباط كبار"، وأن 8 من بيت القتلى على الأقل من وحدتي "الأشباح" و"لوتار" الخاصتين بالإضافة إلى قائد اللواء 401.

وأكدت الصحيفة، أن التهديد الرئيسي الذي تواجهه قوات الاحتلال في جباليا، هو تهديد العبوات الناسفة، "فقد فخخت حماس أكثر من 200 مبنى في جباليا".

وقالت مصادر في جيش الاحتلال للصحيفة العبرية، أن "كمائن حماس بالعبوات الناسفة فتكت بالجنود الصهاينة".