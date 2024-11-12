تونس تنسحب من سباق عضوية "الكاف"؟

كشفت إذاعة "موازييك أف أم"، التونسية، اليوم الثلاثاء، أن تونس سحبت ملف مرشحها في انتخابات المكتب التنفيذي لـ "الكاف"، ساعات قبل انتهاء الآجال.

وكان حسين جنيح، عضو اللجنة المسيرة للاتحاد التونسي لكرة القدم، مرشح تونس، قبل أن يتقرر عكس ذلك، حسب مصادر الإذاعة التونسية من داخل الاتحاد الافريقي.

وإن تأكد الخبر، يكون رئيس "الفاف"، وليد صادي، قد أصبح عضوا في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، بصفته المرشح الوحيد عن منطقة إتحاد شمال إفريقيا للتنافس على المقعد، حيث أن قوانين الكاف تشير أنه في حال تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد على مستوى كل منطقة من المناطق الست، فلا يتم الاحتكام إلى الاقتراع المقرر يوم 12 مارس المقبل، ويصبح المرشح الوحيد فائزا بقوة القانون، علما أن ممثلا مصر والمغرب ترشحا لعضوية مجلس لـ "الفيفا".