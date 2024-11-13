ترامب يختار إيلون ماسك لقيادة وزارة

يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اختيار مسؤولي إدارته المقبلة.

وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن الملياردير إيلون ماسك سيتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق، فيفيك راماسوامي.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، إن ماسك وراماسوامي "سيمهدان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية".

ويعتبر ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومالك منصة "إكس"، من أكبر المتبرعين لحملة ترامب الرئاسية.

يذكر أن ماسك الذي دعم بقوة ترامب، وظهر معه أكثر من مرة في حملاته الانتخابية، خلال الأسابيع الماضية، كان انتقد أكثر من مرة الإسراف الحكومي في عدد من الإدارات الرسمية، وألمح إلى ضرورة تخفيض الميزانيات وطرد بعض الموظفين أيضا.

كما تحدث عن خفض 2 تريليون دولار من ميزانية الولايات المتحدة، وطرد مئات الآلاف، مما وصفها بـ"البيروقراطية الضخمة".

كما رشح ترامب بيت هيغسيث، الضابط السابق في الحرس الوطني الأمريكي ومقدم البرامج في شبكة "فوكس نيوز"، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة.

وقال ترامب: "مع وجود بيت على رأس القيادة، سيكون أعداء أمريكا قد أُنذروا (...) قواتنا العسكرية ستكون عظيمة مجددا، وأمريكا لن تتراجع أبدا".