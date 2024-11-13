"مباراة العار".. برلماني فرنسي ينتقد ماكرون (فيديو)

بينما تمسّكت الحكومة الفرنسية بإقامة المباراة المثيرة للجدل، أو "مباراة العار"، كما يسميها البعض، والتي ستقام غدا الخميس على "ستاد دو فرانس"، بين المنتخبين الفرنسي والصهيوني، وبعد الإعلان عن حضور الرئيس الفرنسي هذه المباراة، اعتبر النائب البرلماني عن حزب "فرنسا الأبية"، اليساري الراديكالي، دافيد غيرو، أنه "لن يكون من الطبيعي أو الأخلاقي، أو حتى المعقول، الترحيب بـ(الكيان المحتل) بأذرع مفتوحة في خضم الإبادة الجماعية الجارية في غزة"، وذلك في كلمة خلال جلسة في الجمعية الوطنية، يوم أمس الثلاثاء.

اتهم دافيد غيرو الحكومة الفرنسية "بالتواطؤ" في الإبادة الجماعية المستمرة في غزة. كما انتقد النائب البرلماني اليساري وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، على صمته حيال الإهانة التي تعرّض لها دركيان ضمن السلك الدبلوماسي الفرنسي في الكيان، على يد شرطيين صهاينة، هذا الأسبوع، خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الكيان المحتل.

وقال دافيد غيرو: "سيدي وزير الداخلية، أنت الذي عادة ما تكون سريعا جدا في الحديث، لقد كنت متحفظا للغاية عندما تم اعتقال رجال الدرك الفرنسيين من قبل الشرطة (الصهيونية) في فلسطين المحتلة".

« Pourquoi n’annulez-vous pas le match France / Israël et le Gala de la honte, organisé par l'association "Israël is forever" ? » - David Guiraud recadre sèchement Bruno Retailleau, complice du génocide à Gaza



« M. le ministre de l'Intérieur, vous d’habitude si rapide à… pic.twitter.com/uO0Obqur5z — L'insoumission (@L_insoumission) November 12, 2024

وتوجّه البرلماني أيضا بالكلام إلى الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه، ميشيل بارنييه، الذي كان حاضرا للجلسة البرلمانية، قائلاً لهما: "لا تنسوا يوم الخميس، وأنتم تصفقون للفريق الذي يمثّل دولة ترتكب إبادة جماعية، أنه في غزة لم يعد هناك ملعب لكرة القدم. ومع ذلك، فإن المنتخب الإسرائيلي يسدد، ولكن في صدور الأطفال.. لا تنسوا أنه في فلسطين، كما في لبنان، الضربات جوية تقتل الأبرياء".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قرّر حضور هذه المباراة التي ستجمع بين منتخبي فرنسا والصهاينة، يوم الخميس في باريس، وفقا لمصادر في الرئاسة الفرنسية، وذلك غداة الصدامات التي شهدتها أمستردام، قبل وبعد المباراة التي أقيمت بين نادي أياكس أمستردام الهولندي ونادي ماكابي تل أبيب الصهيوني، الخميس الماضي، ضمن بطولة أوروبا ليغ لكرة القدم.