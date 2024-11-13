وفاة المجاهد محمد مازوني والرئيس يعزي

توفي المجاهد الضابط في جيش التحرير الوطني وعضو الحكومة سابقا، محمد مازوني، اليوم الأربعاء، وقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه إثر هذا المصاب الجلل، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في رسالة التعزية "بهذه المناسبة الأليمة يتقدم الرئيس إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الثورية بخالص التعازي راجيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويسكنه فسيح الجنان ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان".

وشغل المرحوم منصب نائب وزير على فترتين في حكومة عبد الحميد براهيمي بين سنتي 1986 و1988 في وزارة الصيد والفلاحة ثم الصناعات الميكانيكية والكهربائية.