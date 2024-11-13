ليبيا: إطلاق سراح مدير الأمن المركزي للمخابرات

أعلن جهاز المخابرات العامة الليبي، أمس الثلاثاء، إطلاق سراح مدير إدارة الأمن المركزي بالجهاز، العميد مصطفى الوحيشي، بعد أيام من احتجازه لدى جهة غير معلومة.

وقال الجهاز، في بيان، إن الوحيشي "عاد سالما إلى أهله بعد جهود حثيثة بذلتها الأجهزة الأمنية كافة".

ولم يتضمن البيان أية تفاصيل بشأن كيفية إطلاق الوحيشي، أو الجهة التي كانت تحتجزه أو مكان احتجازه.

وفي وقت سابق، نظم مواطنون وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، للمطالبة بتحرك حكومي لكشف مصير وتحرير العميد مصطفى الوحيشي، المختطف منذ يوم الأربعاء الماضي، ملوحين باللجوء إلى "جهات دولية".

واستنكر الجهاز في بيان "اختطاف" مدير الأمن، على خلفية "تحقيقات جارية في عدة قضايا بوقائع تمس الأمن القومي الليبي".