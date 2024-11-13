أربعة فرق رياضية في ورڤلة ترفض إعانة سوناطراك

رفضت أربعة فرق رياضية، صباح اليوم الأربعاء، بمقر ولاية ورڤلة، وهي: مستقبل بلدية الرويسات، شباب بني ثور، اتحاد بلدية ورڤلة واتحاد ورڤلة لكرة اليد، التوقيع على اتفاقية إعانة مالية مقدرة بـ500 مليون لكل فريق، مقدمة من طرف مجمع سوناطراك.

فقد وجد الأمين العام لمجمع سوناطراك نفسه في حرج كبير، عندما اتفقت الفرق الأربعة الرياضية المذكورة، على رفض التوقيع على اتفاقية الإعانة المالية المقدرة إجمالا بملياري سنتيم، وذلك بحجة أن مبلغ 500 مليون الممنوحة لكل فريق لا تكفي لتغطية أبسط التكاليف والالتزامات المادية التي تحتاجها الفرق لمواصلة المنافسة.

وتمسك الرافضون لاستلام المبلغ بوجوب الرفع من القيمة المالية لأندية ورڤلة، لاسيما تلك التي تحقق نتائج إيجابية في المنافسات الرياضية، منها فريق مستقبل بلدية الرويسات، الذي يتصدر جدول الترتيب في القسم الثاني هواة.