أسير صهيوني بغزة يدعو مواطنيه لـ"العصيان" ضد نتنياهو (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الأربعاء، فيديو للأسير الصهيوني لديها "ألكسندر توربانوف".

وقال الأسير "توربانوف"، في فيديو مصور، إنه "منذ أكثر من عام وهو موجود في الأسر لدى الجهاد الإسلامي، عانى فيها من نقص الطعام والشراب والكهرباء والاحتياجات الأساسية، ما أدى إلى ظهور مشاكل جلدية لديه لم تكن موجودة سابقا".

وأضاف الأسير: "بسبب هذا الوضع، أريد أن أذكّر الإسرائيليين، عندما تأكلون أو تشربون، تذكروا الأسرى لدى المقاومة في غزة، حيث لم نحظ بمثل فرصتكم في التمتع بالشراب والطعام الذي تأكلونه وتشربونه".

وفي رسالة الأسير الصهيوني لدى المقاومة قال: "أريد أن أذكّركم، أنه عندما تغلقون المعبر، لكي تضيقوا على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، فكروا بنا نحن الأسرى، في الوقت الذي تضيّقون فيه عليهم تضيّقون علينا".

وأشار الأسير إلى أنه منذ أكثر من عام وحياته تتعرض للخطر، بسبب العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة، "التي من المفترض أنها لتحريرنا"، مؤكدا أن مقاومي الجهاد الإسلامي حافظوا على حياته أكثر من مرة وعرّضوا حياتهم للخطر لكي لا يتعرض للخطر.

وأضاف ألكسندر توربانوف: "العمليات العسكرية لإطلاق سراحي التي اختارها لكم نتنياهو، هي التي ستؤدي في النهاية إلى موتي، وأستطيع أن أقول لكم إنني أخاف من الجيش، وخائف من اللحظة التي قد يصل فيها الجيش إليّ، أو اللحظة التي سيقصفون فيها مكان تواجدي، لأن عددا غير قليل من الأسرى قتلوا في هذه الحرب، والشيء الوحيد الذي يمكن فعله من أجل الأسرى هو وقف هذه الحرب".

“إذا أغلقتم المعابر ومنعتم الطعام عن أهل غزة، فإنكم تسببون الضرر لنا أيضاً، حالنا من حال أهل غزة”.



هذا جزء مما تحدث به الأسير الإسرائيلي أليكسندر تورمانوف، المسجون في قطاع غزة.



أليكسندر يدعو الجمهور الإسرائيلي لإغلاق الشوارع وتنفيذ إضراب شامل والضغط على الحكومة من أجل عقد صفقة.… pic.twitter.com/15Gbp2KECB — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 13, 2024

وفي رسالة إلى الصهاينة، أكد الأسير أن وضعه وحياته اليومية سيئة جدا، "لأن الحكومة بعد عام من الحرب في غزة ذهبت إلى لبنان، لكي يتم نسيان الأسرى في غزة، وبعد ذلك ليفتعلوا حربا مع إيران، وكل هذا حتى يتم دفننا عميقا جدا في باطن الأرض، ويتم إغلاق ملفاتنا ونسياننا نهائيا، وأطلب منكم، رجاء، لا تنسونا، اخرجوا للتظاهر، وأريد أن أشكركم على مظاهراتكم التي لا تصغي لها الحكومة".

وقال الأسير الصهيوني: "أعتقد أنه حان الوقت لتأجيج المظاهرات وأطلب منكم الخروج وإغلاق الشوارع لمدة من الزمن، وابدأوا إضرابات شاملة.. تذكرونا ولا تنسونا، نحن في خطر داخل غزة، خطر آني وداهم وفي وضع صعب".

وأردف توربانوف في نهاية رسالته: "أنا مشتاق لعائلتي وأصدقائي وحياتي وليوم حريتي، وأريد أن أعود للبيت بصحة جيدة، وسالما، وهذا يمكن فقط من خلال تفعيل الضغط على الحكومة".