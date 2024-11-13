حصيلة نشاطات وحدات الجيش خلال أسبوع

تمكنت وحدات مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطن، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، صادر اليوم.

وأضاف البيان أن "وحدات مفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 نوفمبر 2024 الجاري العديد من العمليات، إذ أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 32 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 9 قناطير و81 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 11,76 كيلوغراما من مادة الكوكايين و116.824 قرص مهلوس".

كما أفاد البيان بأن "مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، 120 شخصا وضبطت 42 مركبة و203 مولد كهربائي و185 مطرقة ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 20 شخصا آخرين وضبط 9 بنادق صيد ومسدسين آليين و33.230 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 58 قنطارا من مادة التبغ و63 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وتم إنقاذ 413 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 314 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.