مؤشرات جديدة حول بن طالب

قدم نادي ليل الفرنسي مؤشرات تبعث الأمل بخصوص عودة وشيكة للاعبها، الدولي الجزائري نبيل بن طالب، بعد أن تجاوز أزمته الصحية.

وقام الموقع الرسمي لنادي ليل، بتحديث صورة بن طالب في الموقع، وكان لافتا أنه حمل هذه المرة الزي الرسمي الخاص بالموسم الحالي، ما يعني بأنه مستمر مع تعداد الفريق هذا الموسم.

واعتبر مراقبون هذه الخطوة مؤشرا قويا على اقتراب انتظام صاحب 29 سنة في تدريبات الفريق بعد غيابه منذ شهر جوان الماضي.

وتعرض اللاعب السابق لنادي توتنهام، في جوان الماضي، إلى أزمة قلبية اضطرته للابتعاد عن كرة القدم، قبل أن يظهر، الشهر الماضي، في مركز تدريب نادي ليل، وسط ترحاب زملائه، الذين أكدوا، في تصريحات صحفية، تطلعهم لعودة هذا اللاعب المميز إلى صفوف الفريق، الذي يتألق هذا الموسم في منافسة رابطة الأبطال الأوروبية.

وقال لاعب نادي ليل، فودي دياكيتي، في تصريحات صحفية، عن تلك الزيارة: "نبيل بخير، لا يزال كما هو، إنه يريد العودة إلى الملعب. لقد مر بظروف معقدة، لكن حقيقة قدومه وقربه من المجموعة تفيده".

وأضاف دياكيتي: "نفكر فيه طوال الوقت ونحاول البقاء على اتصال معه".