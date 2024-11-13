الشرطة توجه نداء إلى الجمهور

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري الأول تسالة المرجة، بأمن المقاطعة الإدارية بئر توتة، اليوم الأربعاء، نداء إلى الجمهور، عملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بوفاريك.

وجاء في نداء مصالح الأمن، أن "المدعو (ح .ع .أ) مشتبه فيه في قضايا السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، إذ يقوم هذا الأخير باستدراج ضحاياه عن طريق طلب السلعة مع التوصيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تسليمهم السلعة يقوم بتهديدهم بسلاح أبيض متبوع بالسرقة".

وأضافت مصالح الأمن: "وعليه نوجه نداء إلى كل شخص، وقع ضحية لسالف الذكر، التقرب إلى مقر الأمن الحضري الأول تسالة المرجة بأمن المقاطعة الإدارية بئر توتة، أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال". ويأتي هذا، طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بوفاريك.