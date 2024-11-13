سوناطراك تدعم اتحاد الحراش

أعلنت إدارة اتحاد الحراش عن التحاق مجمع سوناطراك بالشركات الممولة والداعمة للفريق، الذي ينافس هذا الموسم من أجل الصعود إلى القسم المحترف الأول.

وأشارت إدارة "الصفراء"، في بيان على حسابها الرسمي، إلى أنها أبرمت، اليوم الأربعاء، عقد تمويل مع مجمع سوناطراك، وبناء على ذلك سيحمل قميص الفريق علامة الشركة البرتقالية، بداية من المباراة المقبلة، يوم السبت، أمام نادي اتحاد الشاوية.

وأضحت سوناطراك، رابع ممول للاتحاد بعد كل من صيدال ومجمع الاسمنت جيكا و متعامل الهاتف النقال "أوريدو" في انتظار التحاق شركة "لابال" للصناعات الغذائية بحسب ما أشار إلى ذلك رئيس الفريق مصطفى موقور في أخر تصريحاته.

هذا وشددت إدارة اتحاد الحراش، في ذات البيان، عزمها التحرك في كل الاتجاهات وطرق كل الأبواب من أجل إيجاد مصادر تمويل أخرى ومداخيل إضافية لإنعاش خزينة الفريق، ووضعه في أفضل الظروف من كل الجوانب.