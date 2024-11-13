الجلفة: عشرون عاما سجنا لثلاثة متهمين

أصدر مجلس قضاء الجلفة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 20 عاما على ثلاثة أشخاص من مدينة عين وسارة، بعد إدانتهم بتهمة محاولة قتل شاب في فيفري 2024.

ووفقا لمجريات المحاكمة، يعود سبب الحادثة إلى دين مستحق على الضحية تجاه المتهمين، حيث كان الأخير قد اشترى هاتفا نقالا منهم ولم يسدد ثمنه في الوقت المحدد.

وأمام تصاعد الخلاف بين الطرفين، قرر المتهمون الانتقام بطريقة عنيفة.

ففي إحدى الليالي، أقدم المتهمون على مداهمة منزل الضحية مدججين بأسلحة بيضاء، حيث هاجموه بشكل وحشي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في وجهه وجسده.

وأثناء محاولة الاعتداء، كاد الجناة أن يجهزوا عليه، لكن تدخل عائلته وجيرانه الذين سمعوا صراخه حال دون وقوع جريمة قتل.

وبعد عرض الأدلة والشهادات أمام القضاء، أصدرت المحكمة حكما قضي بسجن المتهمين الثلاثة لمدة 20 عاما لكل منهم، بعد إدانتهم بمحاولة القتل العمد والاعتداء باستخدام العنف، كما تضمن الحكم إلزام المتهمين بدفع تعويضات مالية للضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به جراء الحادثة.