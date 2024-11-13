تحكيم إيفواري لمقابلة "الخضر"

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الحكم الإيفواري إبراهيم كاليلو تراوري لقيادة اللقاء الذي سيجمع غينيا الاستوائية - الجزائر يوم غد الخميس بملعب مالابو، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات (المجموعة الخامسة)، المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025.

وسيدير تراوري اللقاء بمساعدة مواطناه، أدو نغوه (مساعد أول) ونوهو واتارا (مساعد ثاني). أما الحكم الرابع، سيكون أيضا هو الآخر من كوت ديفوار ويتعلق الأمر بهيغيس ريشارد.

وبعد إجراء أربع جولات من التصفيات، تتربع التشكيلة الوطنية على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، أمام على التوالي غينيا الاستوائية (7 ن). ويحتل منتخب الطوغو المركز الثالث بنقطتين، فيما تتذيل ليبيريا الترتيب بنقطة واحدة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى نهائيات كأس إفريقيا المقررة في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026، فيما سيتأهل منتخب واحد من المجموعة التي تضم منتخب الدولة المضيفة.