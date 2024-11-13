عمليات نوعية لحزب الله

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان شن العمليات النوعية ضد الاحتلال الصهيوني، مستهدفةً قواعد "جيشه" وتجمعاته، شمالي فلسطين المحتلة، وتلك المتوغلة داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلنت مصادر عبرية مقتل 7 جنود صهاينة في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان، كما أصيب 3 جنود آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جهته، أعلن حزب الله أنه هاجم بمسيّرات انقضاضية نوعية للمرة الأولى مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان في تل أبيب.

وأضاف أنه قصف برشقات صاروخية قاعدة لوجستية للفرقة "146" في الجيش الصهيوني، شرقي مدينة نهاريا، وتجمعا للجنود في مستوطنة سعسع، إضافة إلى قصفه مستوطنة كفار فراديم.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ تجمعا للقوات الصهيونية شرق بلدة مارون الرأس، في جنوب لبنان.