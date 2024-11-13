الإطاحة بعصابة السطو على المنازل والشركات في العاصمة

تمكنت مصالح الأمن الوطني من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 5 أشخاص مختصة في السطو على المنازل والشركات بالجزائر العاصمة، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر "تمكنت الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 5 أشخاص قامت بالسطو على عدة مؤسسات ومنازل على مستوى إقليم المقاطعة الإدارية للدار البيضاء".

وقد جاءت هذه العملية -يضيف البيان- بعد تلقي ذات المصالح عدة شكاوى بخصوص تعرض مؤسسات ومنازل للسرقة مع الاستيلاء على عدة أغراض ومجوهرات ليتم مباشرة التحريات، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم مع استرجاع كمية من الذهب وخزنة فولاذية وكذا أجهزة إعلام ألي وأغراض أخرى.

وعقب ذلك، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية "تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة"، وفقا لذات البيان.