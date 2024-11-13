لقاء بين بايدن وترامب

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن.

وقبل أربع سنوات لم يعترف ترامب بخسارته في الانتخابات الرئاسية ورفض لقاء بايدن حيث اكتفى بكتابة رسالة من صفحتين ووضعها في درج مكتب بالبيت الأبيض.

كما اقتحم مؤيدو ترامب، آنذاك، مبنى الكابيتول الأمريكي احتجاجا على نتائج الانتخابات وعطلوا جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن.

ويعود ترامب إلى البيت الأبيض في ظروف متغيرة هذه المرة، مستمتعا بالنصر الكبير الذي حققه على حساب المترشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس بايدن، كامالا هاريس.

وكان بايدن قد أعلن، الخميس الماضي، أنه اتصل بالرئيس المنتخب دونالد ترامب، وهنأه على الفوز بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن فريقه سيعمل مع فريق ترامب لتأمين الانتقال السلمي للسلطة.