موظفون عموميون يتورطون في تهريب مادة القهوة

ذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بعنابة، اليوم، أنه في إطار محاربة جرائم المضاربة والتهريب، تم ضبط على مستوى حافلة لنقل المسافرين كمية من مادة القهوة ومادة المازوت كانت موجهة للتهريب عبر الحدود وتورط فيها ستة أشخاص من بينهم موظفون عموميون.

وأفاد وكيل الجمهورية، في بيان له، أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية وفتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح "محاولة تصدير بضاعة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل" و"المضاربة غير المشروعة وإساءة استغلال الوظيفة".

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي الحقيق، ذكرت الجهة القضائية، أنه تم إصدار أمر بإيداع ثلاثة من المتهمين رهن الحبس المؤقت ووضع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية.

ولم يفصل وكيل الجمهورية في الوقائع التي تورط فيها المتهمين، خاصة منهم الموظفين العموميين وماهية طبيعة أدوارهم في القضية.