رسميا .. صادي يترشح لعضوية المكتب التنفيذي لـ "الكاف"

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس وليد صادي قدم رسميا ملف ترشحه لانتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويتواجد رئيس "الفاف" في طريق مفتوح للفوز بعضوية المكتب التنفيذي في "الكاف"، بعد انسحاب منافسه المباشر التونسي، حسين جنيح، العضو والمدير السابق للمنتخبات الوطنية التونسية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات شهر مارس 2025 بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتغيب الجزائر عن عضوية المكتب التنفيذي في الهيئة الكروية القارية منذ سنة 2017، تاريخ انهزام الرئيس الأسبق لـ "الفاف"، محمد روراوة، في الانتخابات للفوز بعهدة جديدة.