مجموعة "الخضر": ليبيريا تؤهل غينيا الاستوائية

فاجأ منتخب ليبيريا، اليوم الأربعاء، نظيره الطوغولي بعدما فاز عليه بنتيجة هدف مقابل صفر، بمونروفيا، في مقابلة عن الجولة الخامسة (المجموعة الخامسة) من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل هدف المقابلة الوحيد لأصحاب الأرض اللاعب محمد سانغاري من ضربة جزاء في الدقيقة 83.

هذه النتيجة تقصي رسميا منتخب الطوغو من المشاركة في "الكان" المقبل بعدما تجمد رصيده عند نقطتين (المركز الرابع) من 5 مقابلات.

وبفضل هذا الفوز، تحتل ليبيريا المركز الثالث بمجموع 4 نقاط، بينما يضمن رسميا منتخب غينيا الاستوائية (7 نقاط) تأهله للمرحلة النهائية قبل مباراته المقررة يوم غد الخميس بمالابو ضد المنتخب الوطني.

وينص قانون المنافسة القارية على أنه في حال التعادل بين منتخبين في مرحلة المجموعات، يتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة بينهما. وكانت غينيا الاستوائية قد فازت على ليبيريا ذهابا وإيابا (1-0 و2-1) وبالتالي تصعد إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 مهما كانت نتيجة المباراتين الأخيرتين للغينيين.

للتذكير، حسم "الخضر" أولى بطاقات التأهل عن المجموعة في الجولة الماضية بعد تحقيق أشبال المدرب بيتكوفيتش لأربعة انتصارات من أربع مقابلات، رافعين رصيدهم إلى النقطة الـ 12 في الصدارة.