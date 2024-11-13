رئيس الجمهورية يعزي في وفاة أحد أبناء الطريقة التيجانية

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى الشيخ سيد علي بلعرابي الخليفة العام للطريقة التيجانية إثر وفاة الشيخ سيدي عبد المطلب التيجاني أحد أبناء العائلة التيجانية.

وحسب بيان للرئاسة، فقد جاء في تص التعزية: "إلى فضيلة الشيخ سيدي علي بلعرابي

الخليفة العام للطريقة التيجانية

علمت ببالغ التأثر والأسى انتقال الشيخ سيدي عبد المطلب التيجاني، إلى رحمة الله، وهو أحد أبناء العائلة التيجانية المباركة، المتشبّع بمنهجها العلمي والروحي منذ نشأته الأولى في رحابها، وهي المقصد الذي تُولّى إليه الوجوه.. وتتوجّه إلى منابعه الخطى لتنهل من منابع علوم الدين والدنيا.

لقد حمل الفقيد من زادها المبارك، وإشعاعها الروحي ذلك الصفاء النُّوراني، مؤسسًا للمدارس القرآنية في السنغال، وموريتانيا وغامبيا، ورعى تحت لواء الزاوية التيجانية بسخائها الطلبة والرّواد من حفظة القرآن والعاملين في سبل الخير، فبارك الله في مسعاها، وطيّب ذكراها.

وإنني إذ أتوجّه إليكم وإلى كافة شيوخ وأئمة ومريدي الزاوية التيجانية وعائلة الفقيد بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، أدعو اللّه تعالى أن يشمله بواسع الرحمة والغفران، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".