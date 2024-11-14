"البيتكوين" يتخطى عتبة جديدة

تخطّت العملة الرقمية "البيتكوين" عتبة 90 ألف دولار للمرّة الأولى في تاريخها بدفع من الآمال المعلّقة على الولاية الجديدة لدونالد ترامب الذي يتوقّع أن يقرّ تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات الرقمية.

وقد بلغ "البيتكوين"، أمس، وهو أهمّ العملات الرقمية رسملةً، عتبة 91548 دولارا قرابة.

ومنذ الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 30 %. وقد تخطّت العملة الرقمية عتبة 80 ألف دولار الأحد بعدما سجّلت رقما قياسيا في مارس.

وكان ترامب قد وصف العملات الرقمية بعملية نصب واحتيال خلال ولايته الأولى، لكنّ موقفه تغيّر بالكامل في هذا الشأن، حتّى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة متعهّدا بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية".

وتطرّق ترامب خلال حملته الانتخابية إلى فكرة إقامة احتياطي وطني استراتيجي للبيتكوين. وهو ما حملته تحظى بدعم مجموعات ناشطة في مجال العملات الرقمية.

ويرتكز "البيتكوين" الذي كان الغرض منه بداية التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجّل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة.

وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدال وهي ما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد.