"إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير، الخميس، إن سلطات الاحتلال تسببت في نزوح قسري للشعب الفلسطيني في غزة إلى حد يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وهذا التقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية التي تحذر من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.

وجاء في التقرير أن "هيومن رايتس ووتش"، وجدت أن: "التهجير القسري واسع النطاق، وأن الأدلة تشير إلى أنه منهجي وجزء من سياسة الدولة. وتشكل مثل هذه الأفعال أيضا جرائم ضد الإنسانية".

وذكرت السلطات الصحية في غزة، أن العدوان، المستمر منذ السابع أكتوبر 2023 ، تسبب في استشهاد أكثر من 43700 شخص، ودمر جزءا كبيرا من البنية التحتية للقطاع، وأجبر معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح عدة مرات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، "من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة... مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية"، وهو إجراء وصفته المنظمة بأنه يرقى إلى "التطهير العرقي".