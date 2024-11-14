"الخضر" يكتفون بالتعادل

انتهى لقاء "الخضر" ضد غينيا الاستوائية، اليوم الخميس، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 على النتيجة التي بدأ بها.

في لقاء شكلي بحكم تأهل المنتخبين، اختار الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عدم المغامرة كثيرا واكتفى بتسيير اللعب طيلة أطوار اللقاء.

فلم يقم رفاق رياض محرز، برفع النسق واكتفوا بترك المبادرة للخصم، هذا الأخير كان الأكثر ضغطا والأكثر تهديدا.

وكانت أحسن فرصة لـ"الخضر" في الدقيقة 90 عن طريق تسديدة زروقي، صدها الحارس.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني، نظيره الليبيري، يوم الأحد المقبل على الساعة الخامسة مساء بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، لحساب الجولة الأخيرة من هذه التصفيات.

أهم أطوار اللقاء:

* نهاية اللقاء.

* د 90: كاد زروقي أن يمنح التفوق للمنتخب الوطني بتسديدة قوية، صدها حارس غينيا الاستوائية.

* 75: خروج بن رحمة واقحام أمين غويري.

* د 68: خروج آدم زرقان ورياض محرز، ودخول قندوسي وبن زية.

* 66: بطاقة صفراء لمداني بعد تخل خشن ضد مهاجم غينيا الاستوائية.

* د52 : هجوم غينيا الاستوائية يرد بتسديدة لكن بعيدة عن مرمى أوكيدجا.

* د 50: أول تسديدة لـ"الخضر" في اللقاء من طرف آدم زرقان، لكن سهلة بالنسبة لحارس غينيا الاستوائية.

د 47: أوكيدجا يخرج من منطقة 18 متر ليحبط هجمة مرتدة خطيرة.

* دخول مدااني مكان بن سبعيني.

* بداية الشوط الثاني.

* نهاية الشوط الأول.

* د 45 + 1: أوكيدجا ينقذ شباكه بأعجوبة وجها لوجه أمام مهاجم غينيا الاستوائية.

د 39: أول فرصة في اللقاء لصالح غينيا الاستوائية، لكن أوكيدجا بسهولة سيطر على الكرة.

* د 30: حكم يوقف اللقاء للسماح للاعبين بشرب الماء بسبب ارتفاع درحة الحرارة.

* بعد بداية محتشمة، رفاق رياض محرز، رفعوا الريتم قليلا بعد 25 دقيقة لعب.

* د 17: أول ركنية لـ "الخضر".

* بعد 5 دقائق لعب "الخضر" يواجهون سيطرة من طرف المنتخب الخصم.

التشكيلة الأساسية: