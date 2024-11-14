بروح فلسطينية.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

إنطلقت، أمس الأربعاء، فعاليات الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برسم لوحة فنية تضامنية مع القضية الفلسطينية.

اكتست خشبة مسرح دار الأوبيرا بالقاهرة، الشال الفلسطيني، مع عرض أغنية "فلسطيني" التي قدمتها فرقة "وطن الفن" من غزة، حيث حرص رئيس المهرجان النجم الكبير حسين فهمي على أن تكون دورة 2024، من 13 إلى 22 نوفمبر، بملامح فلسطينية خالصة تعبيرا على موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني.

وقال رئيس المهرجان حسين فهمي، أن عودة المهرجان بعد قرار تأجيل الدورة السنة الماضي تضامنا مع غزة، يعكس أهمية الفن في الدفاع على مواقف مصر الثابتة مع القضية الفلسطينية، معرباً عن تضامن المهرجان مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.

من جهته، أكد وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو أن القاهرة عاصمة الفن تتلاقى الحضارات بمحيط الإبداع في مهرجان القاهرة السينمائي الذي اصبح رمزا للفن السابع بعد أن سجل اسمه بحروف من نور بين المهرجانات العالمية.

ووفق هذا الإطار، تم تنظيم الدور بعد تأجيلها السنة الماضية بسبب الأوضاع الصعبة التي عرفتها غزة بعد "طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023".

وفي التفاتة مميزة إلى الزمن الجميل، قام المهرجان بمبادرة ترميم 10 من أهم الأفلام التي تشكل جزء من ذاكرة كلاسيكيات السينما المصرية منهم "قصر الشوق" و"بين القصرين" و"السمان والخريف" و"الحرام" و"شىء من الخوف" وغيرهم، وهي المبادرة الأولى التي تسعى من خلالها مصر لتمريم 1400 فيلما مصريا قديم في إطار الحفاظ على الذاكرة السينمائية العربية.

وتماشيا مع الأوضاع التي تعيشها غزة، ارتأت إدارة المهرجان أن تقدم في الإفتتاح الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة "ألف" في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.