بروتوكول اتفاق بين الجزائر والكونغو في هذا المجال

وقّع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، على بروتوكول اتفاق للتعاون في مجالي الجيولوجيا والمناجم مع وزير الدولة، وزير الصناعات المعدنية والجيولوجيا الكونغولي بيار أوبا.

وتندرج هذه الخطوة، حسب ما جاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم، في "إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية الكونغو وكذا تعزيز أواصر الصداقة والأخوة القائمة وتطوير التعاون الاقتصادي".

ويهدف الاتفاق، يضيف البيان، إلى "تطوير مجالات حوكمة المناجم، والتكوين وتدريب الكوادر في مجالي الجيولوجيا والمناجم، ولاسيما في البحث المنجمي والإدارة المستدامة للموارد المعدنية وحماية التراث المنجمي وإعادة تأهيل المواقع".

كما يهدف الاتفاق إلى تعزيز الرقمنة في نظم الإدارة، وتدقيق المعامل والتجهيزات وتعزيز ومرافقة مختبرات العلوم المعدنية، وكذا تبادل الخبرات في مجال البحث والاستكشاف المنجمي.

كما يفتح الاتفاق المجال لتنفيذ مشاريع مشتركة تشمل استغلال الموارد الطبيعية مثل الذهب، المعادن النادرة، والرخام.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن استراتيجية البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي على أساس المساواة والمصالح المتبادلة، وإنشاء لجنة مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها وتقييم نتائج التعاون بصفة دورية.