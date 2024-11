El Hadjar: l'Inspection du travail enquête sur l'embauche des proches de responsables

Le ministère du Travail et de l'Emploi a lancé un audit et une inspection approfondis, menés par une commission spécialisée de l'Inspection du travail, sur les listes de recrutement au sein de la direction du complexe Sider El Hadjar, à Annaba. Cette initiative fait suite à des rapports, aussi bien locaux que centraux, indiquant des irrégularités et des abus dans le recrutement de proches et de connaissances de hauts responsables du complexe, sans passer par les canaux officiels de la direction de l'emploi.

Le ministère enquête sur des abus graves en matière de recrutement commis par plusieurs hauts responsables des différentes unités de production du complexe de l'acier. Ces responsables auraient profité de leur proximité et de la complaisance de l'ancien PDG du complexe, actuellement en détention provisoire sur ordre du juge d'instruction du pôle pénal spécialisé à Alger, pour des soupçons d'implication dans une affaire de corruption, de réception de commissions et d'avantages indus, ainsi que de passation de marchés douteux avec des entreprises étrangères, lors de leur participation au Salon international de l'acier organisé en octobre dernier en Mauritanie.

L'ouverture de l'enquête sur les recrutements aléatoires et illégaux au sein des diverses unités de production du complexe Sider El Hadjar s'appuie sur un rapport accablant de la commission d'audit interne. Cette commission avait été envoyée par le précédent directeur général du groupe Sider, quelques jours avant sa destitution, à la direction des ressources humaines du complexe d'El Hadjar. Le rapport a révélé des irrégularités graves dans la gestion de cette direction, en particulier dans le recrutement illégal de dizaines de proches de responsables du complexe, avec des salaires élevés, comme en témoigne un haut responsable ayant recruté sa fille et son gendre avec des salaires élevés sans passer par le processus légal supervisé par la direction de l'emploi d'Annaba.

Le directeur général du groupe Sider El Hadjar (S.L), qui a été démis de ses fonctions peu de temps après la mise en détention provisoire de l'ancien PDG du complexe, avait décidé, dès réception des informations sur les abus de recrutement, de suspendre immédiatement le directeur des ressources humaines du complexe à titre conservatoire, en le soumettant à une enquête interne pour évaluer l'ampleur des abus commis.

La direction du groupe Sider a d'abord dépêché une commission d'audit interne, suspendu le directeur des ressources humaines et annulé toutes ses décisions administratives jugées douteuses, y compris les promotions et augmentations de salaires non justifiées en faveur d'une certaine catégorie de responsables et d'employés du complexe, au détriment des autres travailleurs.