50 ألف تذكرة للداربي

اتفق ناديا مولودية الجزائر وشباب بلوزداد على تقاسم جماهير الفريقين لتذاكر مباراة الجولة التاسعة لبطولة الرابطة الأولى المقررة يوم الأربعاء 20 نوفمبر بملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي.

وخلال الاجتماع المنعقد إلى غاية ساعة متأخرة من نهار أمس، بمقر رابطة كرة القدم المحترفة، تم الإتفاق على طرح 50 ألف تذكرة، على أن تكون حصة كل فريق 25 ألف تذكرة.

ولم يتم الفصل بعد خلال الاجتماع ذاته، الذي حضره رئيس الرابطة محمد أمين مسلوق ورئيسي الفريقين حكيم حاج رجم من مولودية الجزائر ومهدي رابحي من شباب بلوزداد وممثل ديوان المركب الأولمبي "محمد بوضياف"، على طريقة بيع التذاكر، واقترح حاج رجم بيعها للجماهير عن طريق منصة "تذكرتي"، فيما اقترح رابحي طرحها للبيع على مستوى الشبابيك.

وانطلاقا من الاتفاق على برمجة مباراتي الذهاب والإياب بين الفريقين بملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي، فإن تذاكر مباراة الإياب سيتم تقاسمها بين جماهير الفريقين.