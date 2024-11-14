وفد طبي جزائري في لبنان

يتواجد وفد طبي جزائري تحت غطاء لجنة الاغاثة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مستشفى دار الحكمة بمحافظة بعلبك، في لبنان ، لتقديم يد المساعدة للأطقم الطبية اللبنانية في مواجهة أثار الدمار الذي تخلفه غارات جيش الاحتلال الصهيوني.

ويقول الدكتور بوعكاز العربي، الناطق باسم الوفد الطبي الجزائري، بأن تواجدهم في لبنان لـ "مساعدة نظرائهم ليس مزية بل واجب إنساني تفرضه رابطة الدم بين الشعبين الجزائري واللبناني"، مضيفا أن "الوفد يمثل كل الجزائريين الذين يعرفون جيدا معاناة الشعوب في وقت الحروب".

وأردف الدكتور بوعكاز العربي بأن "الوفد تواجد من قبل في غزة الجريحة وقدم طيلة تواجده في الأرض المغتصبة كل ما أمكنه في دعم ومساعدة للتكفل بجرحى قنابل جيش الاحتلال ، بل قبل مغادرة الوفد غزة قام بالتبرع بالدم حتى يكون الدم الغزاوي والجزائري دما واحدا يسري في الجسد، وحبذا لو يكون الموقف العربي والمسلم واحدا كما هو الدم العربي".