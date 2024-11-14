وفاة شاب في حادث دهس قطار بالبويرة

توفي شاب، صباح اليوم الخميس، بعد أن دهسه قطار نقل المسافرين بالقرب من مدينة الأخضرية (غرب البويرة)، وفق ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح الضابط بالحماية المدنية، الملازم يوسف عبدات، أن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة صباحا عندما دهس قطار نقل المسافرين لخط الجزائر العاصمة-عنابة، شابا يبلغ من العمر 27 سنة بالمكان المسمى تيليوين بالأخضرية.

وأضاف المصدر أن وحدات الحماية المدنية تدخلت بعين المكان لنقل جثة الشاب الضحية إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية لمدينة الأخضرية. وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.