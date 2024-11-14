الكأس العسكرية: تتويج فريق الناحية العسكرية الأولى

سلم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الكأس العسكرية لكرة القدم في طبعتها الـ 52 لقائد فريق الناحية العسكرية الأولى عماد بن عيسى، بعد اللقاء النهائي الذي فاز به هذا الفريق على حساب فريق الناحية العسكرية الرابعة بنتيجة 2-1، بملعب مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية، الشهيد "مسعود بوجريو" ببن عكنون (الجزائر العاصمة).

كما سلم رئيس الجمهورية ميداليات شرفية للاعبي وأعضاء الطاقمين الفني و الإداري للناديين وكرم حكام اللقاء.

وقد توج فريق الناحية العسكرية الأولى بالكأس للمرة الـ 11 في مشواره.

وكان رئيس الجمهورية قد وصل في وقت سابق إلى مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية، حيث كان في استقباله الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وبعد الاستماع إلى النشيد الوطني,، قدمت لرئيس الجمهورية التشريفات من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

وقد حيا رئيس الجمهورية مستقبليه، كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الرياضات العسكرية.