تنظيم فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية بالجزائر

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن تنظيم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 غاية نوفمبر الجاري في كامل ولايات الوطن، وذلك بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار لدى الشباب.

وأوضح البيان أن هذا الحدث الوطني، سينظم بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والشبكة العالمية للمقاولاتية.

وتتوقع الوزارة أن "يجذب هذا الحدث أكثر من مليون مشارك على المستوى الوطني، من رواد الأعمال، وحاملي المشاريع، والطلبة الجامعيين، والمستفيدين من برامج الدعم التي توجهها الدولة في مجال المقاولاتية".

وفي هذا الإطار، أبرز البيان أنه تم تحديد مجموعة من الأهداف الأساسية للفعالية والتي تشمل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع بين الشباب، وتهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

كما يسعى هذا الحدث إلى خلق فضاءات للتبادل المعرفي, حيث يمكن للمقاولين تبادل الأفكار والخبرات، ما يسهم في تكوين شبكة وطنية قوية تمكنهم من مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في مشاريعهم.

بالإضافة إلى ذلك، يركز الحدث على تطوير المهارات المقاولاتية لدى الشباب والطلبة من خلال توفير فرص تعليمية وتكوينية، مما يساعدهم على اكتساب الأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، يضيف ذات البيان.

ومن المنتظر ايضا أن يتم تسليط الضوء خلال هذا الأسبوع العالمي للمقاولاتية, "على قصص النجاح الملهمة في الجزائر, لخلق نماذج يحتذى بها لدى الراغبين في خوض تجربة المقاولاتية مستقبلا"، وفقا للبيان.