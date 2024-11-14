ضحايا في عدوان صهيوني على سوريا

استشهد 17 شخصا على الأقل في هجومين صهيونيين على منطقة المزة وقدسيا في دمشق، الخميس، حسب وسائل إعلام رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن "العدوان الإسرائيلي استهدف بحسب المعلومات الأولية مبنيين سكنيين في منطقتي المزة وقدسيا"، مما أسفر "عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين".

وأوضح المرصد أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت شقة ضمن بناء سكني مؤلف من 3 طوابق بالقرب من دوار السرايا في حي المزة"، و"غارة أخرى طالت بناء سكنيا قرب مسجد الصحابة في قدسيا بريف دمشق".

وأفاد المرصد عن دوي "انفجارات عنيفة تلاها تصاعد كثيف للدخان من الموقعين، بينما هرعت سيارات الإسعاف للمكان"، بالإضافة إلى "دمار واسع في الأبنية السكنية واندلاع النيران".

وتسببت الغارتان باستشهاد 17 شخصا، وفق المرصد.

ولاحقا زعمت إذاعة الجيش الصهيوني أن "الهجوم على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد".

يشار إلى أن حي المزة منطقة تضم مقرات أمنية ومكاتب الأمم المتحدة، وطالتها عدة غارات في الآونة الأخيرة.