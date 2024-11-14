مدرب جديد لمولودية البيض

تم تعيين التقني لطفي عمروش على رأس الجهاز الفني لنادي مولودية البيض، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس إدارة هذا النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.

وأوضح ذات المصدر أن تعيين عمروش لتدريب مولودية البيض جاء بعد استقالة المدرب فؤاد بوعلي التي رسمها أمس بعدما كان قد التحق بالنادي خلال الصائفة الماضية.

وقاد المدرب الجديد للفريق الحصة التدريبية الأولى بعد ظهر اليوم، وذلك استعدادا لاستضافة مولودية الجزائر غدا الجمعة، في إطار الجولة التاسعة من البطولة، وفق نفس المصدر.

ويعتبر عمروش مدافعا سابقا لفريق مولودية الجزائر، النادي الذي فاز معه بكأس الجزائر عام 2016 في بداية مسيرته التدريبية. كما عمل في بعض أندية النخبة مثل شباب بلوزداد ومولودية وهران.

وبعد ثماني جولات من البطولة، يحتل فريق مولودية البيض المركز الـ14 رفقة شباب بلوزداد برصيد سبع نقاط، حصل عليها من انتصارين، مقابل تعادل وخمس هزائم.