تونس تلتحق بركب المتأهلين (فيديو)

انتظر المنتخب التونسي الأنفاس الأخيرة من مقابلته ضد نظيره مدغشقر، اليوم الخميس، لضمان تأهله إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، قبل جولة على نهاية التصفيات.

وأقيمت المقابلة بمدينة بريتوريا الجنوب إفريقية، في أول اختبار للمدرب الجديد قيس اليعقوبي الذي خلف فوزي البنزرتي المقال، حيث كان نسور قرطاج يتقدمون في كل مرة قبل أن يعدل الملغاشيون لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل 2-2.

ورغم الضغط التونسي بقيت الأمور على حالها، وتعقدت أكثر مع طرد وجدي كشريدة في الدقيقة 89، غير أن الفرج جاء من مدافع نادي نيس علي عبدي الذي جنب المنتخب التونسي حسابات الجولة الأخيرة عندما سجل هدفا ثمينا في الدقيقة 90+3.

ورفع زملاء حنبعل المجبري رصيدهم إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة الأولى، حيث سيتواجد "التوانسة" للمرة الـ22 في الحدث القاري.