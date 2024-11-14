تصفيات "الكان": هزيمة جديدة تعقد وضعية شبان "الخضر"

انهزم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أمام نظيره المصري اليوم الخميس، بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال افريقيا (يوناف)، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا-2025.

وافتتح المنتخب الوطني باب التسجيل عبر ركلة جزاء نفذها اللاعب شرف الدين شرفاوي (د45)، قبل أن يعود منتخب ''الفراعنة'' ويعدل الكفة في الدقيقة الـ59 بفضل محمد حمد. وتمكن المنتخب المصري من إضافة الهدف الثاني عبر حمزة السيد (د66).

وكان المنتخب الجزائري قد انهزم في جولة الافتتاح التي جرت يوم الاثنين الماضي أمام تونس (0-1)، ما يجعل حظوظه في الظفر بإحدى بطاقتي التأهل صعبة للغاية حيث بات ملزما على تحقيق الفوز ضد ليبيا (يوم 17 نوفمبر) ثم أصحاب الأرض، المغرب (يوم 23 نوفمبر) وانتظار نتائج بقية المنتخبات.

وعلى ضوء نتيجة اليوم يلتحق المنتخب المصري ''مؤقتا'' بصدارة الترتيب رفقة تونس والمغرب (3 نقاط)، بينما يحتل المنتخب الوطني الصف الرابع (0 نقطة).

وسيجرى اللقاء الثاني عن نفس الجولة، سهرة اليوم، وسيجمع المنتخب التونسي بنظيره الليبي.

وتعرف الدورة مشاركة، إلى جانب الجزائر، كل من مصر، ليبيا، تونس والمغرب، وتجرى التصفيات في شكل بطولة مصغرة ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كان- 2025.