الجماهير تقاطع لقاء فرنسا والصهاينة

أظهرت لقطات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلو مدرجات "استاد فرنسا" من الجماهير، خلال مباراة المنتخب الفرنسي أمام الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الخميس، احتجاجا على استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان.

وقُبيل انطلاق المقابلة، قوبل عزف النشيد الكيان المزعوم بصيحات استهجان من قبل الجماهير.

كما أظهرت مشاهد منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي إثارة مشجعين صهاينة أعمال شغب خلال المباراة، واعتدوا بالضرب على بعض المشجعين الفرنسيين ما أدى إلى اندلاع شجار بين الجماهير على المدرجات،

من جهة، نظمت مساء اليوم الخميس، مظاهرات حاشدة مؤيدة لفلسطين احتجاجا على اقامة المباراة.