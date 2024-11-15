وكالة "عدل" تفند الشائعات

فنّدت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الشائعات التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول حصص عدد من ولايات الوطن من برنامج "عدل 3".

وأوضح بيان صادر عن الوكالة، نشر أمس عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة"، مشيرًا إلى أنها "أخبار مغلوطة ودعايات مغرضة تهدف إلى زرع البلبلة بين المسجلين في برنامج عدل 3".

وأكدت الوكالة أن "الحساب الموثق على الفايسبوك والموقع الإلكتروني الرسمي هما المصدران الوحيدان للأخبار الموثوقة والمتعلقة بنشاطاتها".

وفي هذا السياق، أعلنت وكالة "عدل" عن "مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد القائمين على تلك الصفحات وكل من ساهم في نشر وترويج هذه الأخبار والمعلومات الكاذبة".