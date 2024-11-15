أسعار النفط تنخفض

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف من تراجع الطلب، حسب ما أفادته منصة "الطاقة" المتخصصة.

يأتي ذلك بفعل مؤشرات على استمرار أداء الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، دون المستوى وسط تعافي اقتصادي متفاوت. ومن المرجح أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة واستمرار تخفيضات إنتاج أوبك+، خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى دعم أسعار النفط، مع بلوغ متوسط سعر خام برنت 78 دولارًا في الربع الأول من عام 2025.

وبحلول الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي 2025، بنسبة 1.28%، لتصل إلى 71.63 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر، بنسبة 1.28%، لتصل إلى 67.82 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى مدى الأسبوع، يتجه سعر خام برنت للانخفاض بنسبة 2.7%، في حين يسير خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل خسائر بنسبة 3.3%. وخفّضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات أسعار النفط في 2025، مشيرة إلى أن متوسط السعر الفوري لخام غرب تكساس الوسيط من المتوقع أن يسجل 71.60 دولارًا للبرميل خلال 2025، بانخفاض 2.1% عن تقديرات أكتوبر، البالغة 73.13 دولارًا.

كما قلّصت إدارة معلومات الطاقة توقعات سعر خام برنت بنسبة 2%، ليصل إلى 76.06 دولارًا للبرميل في 2025، مقابل التقديرات السابقة البالغة 77.59 دولارًا.