بنوك: ارتفاع حسابات الادخار

كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن عدد حسابات الادخار في القطاع البنكي خلال السداسي الأول من السنة الجارية قد جاوز 12.5مليون حساب، بغلاف مالي يقارب 3700 مليار دج.

وأوضح فايد في كلمته، أمس الخميس ، خلال اشرافه افتتاح يوم إعلامي بعنوان "تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق"، المنظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR)، أن المعطيات المتعلقة بالادخار في قطاع البنوك للسداسي الأول لسنة 2024، تشير إلى "بلوغ عدد حسابات الادخار أكثر من 12.5مليون حساب ادخار (livrets d’épargne)، بغلاف مالي مدخر يصل إلى 3684 مليار دج".

وبخصوص "تعبئة الادخار"، أي الادخار الإجمالي الذي يشمل حسابات الادخار البنكية وحساب ودائع لأجل وسندات الصندوق، أكد الوزير ، أن الأرقام "ارتفعت إلى أكثر من 7600 مليار دج في البنوك".

وتابع الوزير "أما فيما يتعلق بعدد بطاقات الادخار فارتفعت هي الأخرى إلى 1.8 مليون بطاقة، خلال السداسي الأول من 2024".

وارتفع عدد الوكالات البنكية إلى 1734 وكالة منذ بداية السنة الجارية، مع تسجيل 858 وكالة للصيرفة الإسلامية، وهو ما ساهم - في "تعبئة الادخار وتسهيل العمليات المصرفية بتوفير وكالات جوارية وخدمات ابتكارية تتلاءم مع متطلبات الزبائن".