الكشف عن المجسم الجديد لكأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الشكل الجديد لكأس بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر "فيفا"، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا للكأس الجديدة، والتي تم تصميمها بالتعاون مع شركة "تيفاني آند كو" العالمية، المتخصصة في صياغة المجوهرات الفاخرة.

وقال "الفيفا" إن الشكل الجديد يتميز بطبقة من الذهب عيار 24 قيراطا، كما تحتوي على زخارف ورسوم منقوشة بالليزر على جانبيها، كما تتضمن خريطة العالم وأسماء جميع اتحادات "فيفا" الأعضاء، البالغ عددها 211 اتحادا وطنيا، إضافة إلى الاتحادات القارية الستة.

وأضاف "الفيفا" أن هذه الزخارف، بمثابة رمز يعكس التنوع الجغرافي والثقافي لكرة القدم على مستوى العالم. وأما القرص المركزي للكأس، يضيف "فيفا"، فقد تم تزيينه بمجموعة من الرموز المرتبطة ارتباطا وثيقا بكرة القدم وطقوسها، مثل رموز الملاعب والمعدات وخريطة العالم.

وعلى الكأس أيضا نقوش وكتابات بـ13 لغة مختلفة، بما في ذلك طريقة برايل، لتجسد بذلك "القيم الشمولية التي تسعى كرة القدم إلى نشرها بين مختلف الشعوب والجنسيات".

ويشار إلى أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام هذه السنة بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقا من جميع أنحاء العالم.

ويذكر أن سحب القرعة سيكون يوم 5 ديسمبر المقبل بمدينة ميامي.