الطيران العالمي يتجنّب الكيان إلا شركة عربية

ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” أن شركات الطيران العالمية باتت تتجنّب الرحلات إلى الكيان الصهيوني، باستثناء شركات الطيران الإماراتية مثل "فلاي دبي" و"الاتحاد".

وفي تقرير للوكالة، قالت إن "عاماً من الحرب ترك أثره على مطار بن غوريون الدولي، فقد ألغت شركات الطيران العالمية الرحلات، وباتت البوابات فارغة، وصور الأسرى (الصهاينة) لدى (المقاومة) تتابعها قلّة من المسافرين القادمين وهم يسيرون نحو قاعة الأمتعة".

وأشارت إلى أن "مكتباً واحداً لاستقبال المسافرين، وتسجيلهم لا يزال مكتظاً بالمسافرين إلى الإمارات، التي فتحت جسراً لإسرائيل إلى خارج العالم طوال فترة الحرب". وقامت شركات الطيران الدولية، منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، بوقف، ثم استئناف الرحلات الجوية، ثم وقفها من وإلى تل أبيب نحو العالم.

لكن شركة “فلاي دبي”، الشقيقة لطيران الإمارات، واصلت رحلاتها، وأبقت على صلة الكيان بالعالم الأوسع، حتى بعد توقّف المنافسين من مزوّدي الرحلات المنخفضة الكلفة عن تسيير الرحلات إلى الكيان الصهيوني. وفي الوقت نفسه، استمرت شركة "الاتحاد" في رحلاتها إلى الكيان المحتل أيضاً.

وفي حين يظلّ الحفاظ على جدول الرحلات مهماً من الناحية السياسية للإمارات، التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصهاينة، في عام 2020، فإنها زادت من الإيرادات المالية، وخاصة لشركة "فلاي دبي".