تشييع جنازة فقيد الطريقة التجانية

شيعت، اليوم الجمعة بمدينة عين ماضي بالأغواط، جنازة المرحوم الشيخ عبد المطلب التجاني في جو جنائزي مهيب بحضور الشيخ علي بلعرابي، الخليفة العام للطريقة التجانية، ووفد رفيع المستوى من دولة السنغال إضافة إلى السلطات المحلية لولاية الاغواط، وجمع غفير من المواطنين والمريدين من دول السنغال، غامبيا، موريتانيا، والجالية الجزائرية بفرنسا ومن مختلف ربوع الوطن وأهل المنطقة.

وكان جثمان الفقيد قد نقل صباح اليوم في طائرة خاصة إلى مطار الأغواط قادما من السنغال، بينما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى الخليفة العام للطريقة التجانية وإتباعها مبرزا خصال الفقيد ومساهمته في نشر الدين الإسلامي بالسنغال وغامبيا وإفريقيا عامة.