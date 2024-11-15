الكيان الصهيوني يقصف خياما في مناطق "آمنة"

استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، بغارات صهيونية ، اليوم الجمعة، على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة مصنفة "آمنة" ومنزلا وتجمعا لمواطنين بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية وتطهير عرقي منذ أكثر من عام.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية لوكالة "وفا" للأنباء، باستشهاد 7 فلسطينيين بقصف استهدف خيمة نازحين غرب خان يونس، وهي منطقة يصنفها الجيش الصهيوني على أنها "خدمات إنسانية آمنة" ورغم ذلك ارتكبت فيها المجازر.

وفي رفح، أفاد شهود عيان ومسعفون باستشهاد 3 فلسطينيين، بينهم فتاة، في غارات منفصلة استهدفت منزلا وتجمعا لمواطنين شمال شرقي المدينة.

أما في شمال القطاع، فقد "استشهد فلسطيني جراء القصف الصهيوني المستمر على منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا"، بحسب مصادر طبية.

وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 43 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.