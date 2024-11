Les produits algérien à l'assaut des marchés mondiaux

La production locale algérienne a connu une évolution notable en termes de qualité des produits proposés, avec de nombreuses marques nationales émergeant pour concurrencer les produits importés selon des standards internationaux. Plusieurs nouvelles entreprises, créées en particulier pendant la pandémie de Covid-19 et la réduction des importations, ont présenté des produits algériens dans divers secteurs, qui ont été bien accueillis par les consommateurs locaux, convaincus de leur efficacité et de leur qualité, au point d'abandonner l'idée de dépendre des produits étrangers.

Certains produits locaux algériens ont même gagné une grande popularité sur les réseaux sociaux, avec des marques comme "El Mordjane" qui ont connu un grand succès non seulement en Algérie, mais aussi à l'international. Ce succès est largement dû aux efforts de la communauté algérienne, notamment en Europe, qui a joué un rôle clé dans la promotion de ces produits et le renforcement de leur réputation à l'étranger.

Une fois identifiés, ces produits, qu'ils soient alimentaires, cosmétiques ou artisanaux, ont commencé à se faire une place sur la scène internationale grâce à leur qualité, à l'élégance de leurs emballages et à leur utilisation d'ingrédients naturels.

Les magasins en ligne, créés par la communauté algérienne en Europe, ont joué un rôle important dans la distribution de ces produits à de nouveaux clients au-delà des frontières de l'Algérie. Ces plateformes permettent désormais aux consommateurs européens d’accéder facilement à des produits algériens authentiques tels que l'huile d'olive, l'eau de fleur d'oranger, les produits de soin de la peau, et même des aliments traditionnels comme les dattes et le couscous. Cette tendance a augmenté la demande pour ces produits et contribué à la construction d'une réputation internationale pour les marques algériennes.

Le salon national de la production et de l'exportation à Constantine

Lors du Salon national de la production et de l'exportation à Constantine, de nombreuses entreprises algériennes, dans des secteurs variés tels que l'agriculture, les pièces de rechange, la construction, l'industrie pharmaceutique et semi-pharmaceutique, ainsi que les produits cosmétiques et alimentaires, ont pu mettre en avant leurs produits. Ces entreprises, qui étaient auparavant inexistantes, ont réussi à réduire leur dépendance à l'importation et à créer des emplois, contribuant ainsi à la réduction du budget d'importation malgré les difficultés d'approvisionnement en matières premières.

Les stands des entreprises algériennes et des start-ups présentes au salon ont montré l’importance de renforcer la production nationale et de créer un pont vers l’exportation. Les produits exposés, notamment dans l'agriculture, la construction, l'industrie pharmaceutique et les cosmétiques, ont démontré une grande qualité et un potentiel d'exportation. Beaucoup ont pu relever le défi d’abandonner les produits étrangers, de développer leurs productions locales et de créer des emplois, tout en contribuant à réduire les coûts d'importation. Cependant, un obstacle majeur pour de nombreuses entreprises reste le manque de matières premières, que certains peinent à obtenir.

"Bifa" : des jus et des confiseries dans 58 wilayas

L'entreprise "Bifa", une société d'origine algérienne, est l'une des entreprises qui a misé sur la production de confiseries, de jus et de chocolat, avec une qualité et une saveur uniques. Depuis plusieurs années, l'entreprise a élargi ses activités et dispose désormais de six unités de production employant près de 5000 personnes. Chaque unité se spécialise dans la production de chocolat, de jus, de madeleines, etc.

Selon Nouredine Mebarki, représentant de la direction générale de "Bifa", l’entreprise, qui est très appréciée des consommateurs locaux, continue d’adapter sa production en fonction des besoins du marché. L'entreprise exporte également ses produits au Sénégal et en Libye et envisage actuellement d'étendre sa présence en Afrique, avec des projets de vente sur ce marché. "Bifa" est désormais en concurrence avec de nombreuses marques et cherche toujours à innover, malgré la dépendance persistante aux matières premières importées.

"Biolila" : une marque algérienne avec des ingrédients pour une beauté asiatique

Khaled Bourbia, fondateur de la marque "Biolila" et pharmacien de formation, a révélé que la fermeture d nombreux marchés mondiaux pendant la pandémie de Covid-19 et la difficulté d’importer certains produits cosmétiques l'ont poussé à développer des extraits locaux qui peuvent remplacer ceux importés, en respectant les mêmes critères et normes scientifiques. Ce développement a permis à "Biolila" de mettre en avant les capacités de nombreux jeunes Algériens dans l'innovation et la création de produits cosmétiques, qui ont trouvé une place sur le marché national.

En deux ans, l'entreprise a beaucoup évolué pour s'aligner avec les tendances mondiales, notamment les produits coréens. Ces produits ont suscité un grand intérêt et sont maintenant demandés à des prix beaucoup plus compétitifs que ceux des produits européens et asiatiques. L'entreprise a mis au point de nouvelles gammes, comme une crème solaire à base d'huile d’argan et des crèmes à base de beurre de karité et d'extrait de jojoba.

"Safilait" : une entreprise ambitieuse pour l'exportation vers l'Afrique

"Safilait", une entreprise algérienne spécialisée dans la production de fromages et produits dérivés, est une entreprise bien établie sur le marché national. Elle a récemment développé une gamme de produits qui représente 25 % de sa production destinée à l'exportation. "Safilait" cherche à améliorer sa réputation face aux produits étrangers, en utilisant du lait local et en créant des produits plus compétitifs. L'entreprise prévoit de renforcer ses capacités de production pour mieux rivaliser sur le marché international.

Une entreprise de production de plastiques se tourne vers l'Europe

L'entreprise "C.H.B. Product", spécialisée dans la fabrication de contenants en plastique et de pompes à savon, utilise des matériaux locaux et emploie des Algériens. Elle a permis de réduire les importations en produisant 10 millions d'unités par mois, contre 18 millions auparavant importées. La société prévoit d'ouvrir une nouvelle unité pour augmenter la production et viser une autosuffisance totale. L'entreprise a commencé à exporter en Tunisie, au Mali et en Libye, avec l’ambition d’étendre ses activités en Europe d’ici 2025.

"Regina" : des produits alimentaires sans gluten pour un marché local et international

"Regina", spécialisée dans la production de produits alimentaires sans gluten et d'aliments diététiques, est devenue une référence pour les malades cœliaques en Algérie. L'entreprise propose désormais des produits sans gluten à des prix plus compétitifs que les produits importés, contribuant ainsi à couvrir les besoins du marché national et à réduire la dépendance aux importations.

"El Jaouda" : le défi de la production nationale dans l’industrie alimentaire

Le groupe "El Jaouda", établi à Constantine, est l’une des premières entreprises à avoir relevé le défi de la production locale dans un contexte marqué par la domination des produits étrangers. Depuis sa fondation en 1991, il s’est spécialisé dans les produits à base de viande, notamment le kebab, le salami, le rôti, et autres produits similaires. L'entreprise vise à améliorer la qualité de ses produits et à développer son réseau de distribution à l'échelle nationale, avec l’ambition de se lancer également dans l'exportation.