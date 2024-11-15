بلعابد يجتمع بأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اجتماعا لأعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، تحسبا للانتخابات المقبلة الخاصة بهذه اللجنة، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للوزارة.

وأوضح البيان ذاته أنه "تحسبا للتنظيم الوشيك لانتخاب أعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية المنتهية عهدتها، وعملا بنص القرار 01 المؤرخ في 19 فيفري 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا قدم فيه أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية الوطنية، التقريرين الأدبي والمالي لنشاط اللجنة الوطنية بعنوان العهدة المنتهية (2021-2024) أمام إطارات من الإدارة المركزية".

وفي هذا الإطار -يضيف البيان- أشار الوزير إلى أن اللجنة المذكورة "مدعوة لعرض التقريرين الأدبي والمالي أمام ممثلي النقابات المعتمدة لدى القطاع، وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وذلك يوم الخميس المقبل بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة".

كما أبرز بلعابد "الحرص الشديد الذي أولته الوزارة لمرافقة اللجنة الوطنية في مهامها طيلة عهدتها الانتخابية"، مؤكدا أن "كل التسهيلات قدمت لتنفيذ ما تم مداولته في الآجال القانونية من طرف ذات اللجنة وفق القوانين السارية المفعول، خاصة ما تعلق بالخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية والتضامنية".

من جهته، ثمن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية "المرافقة الدائمة لوزارة التربية الوطنية طيلة العهدة المنتهية"، مثلما تضمنه البيان.