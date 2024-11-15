ديلور يعيد مولودية الجزائر للصدارة (فيديو)

استعاد نادي مولودية الجزائر توازنه بعدما عاد بفوز ثمين، اليوم الجمعة، من تنقله إلى البيض لمواجهة المولودية المحلية في افتتاح الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ويدين أصحاب اللونين الأحمر والأخضر للمهاجم أندي ديلور الذي سجل الهدف الوحيد في المواجهة بطريقته المعتادة في الدقيقة الـ 46 بعدما استقبل تمريرة مليمترية من زميله نعيجي قبل أن يسكنها برأسية قوية في مرمى الحارس صالحي.

وجاءت استفاقة "البوزلوف" في وقت مناسب حيث يعود للتسجيل بعد صيام استمر لأكثر من شهر ونصف، وهو الهدف الثاني للدولي السابق في البطولة الوطنية منذ التحاقه بصفوف بطل الجزائر هذا الموسم.

وضرب أشبال المدرب باتريس بوميل عصفورين بحجر واحد، تحقيق الفوز بعد تعثرين داخل الديار ما يسمح بالخروج من مرحلة الشك قبل الداربي العاصمي المنتظر ضد شباب بلوزداد الأسبوع المقبل، إضافة إلى استعادة صدارة جدول الترتيب (16 نقطة) مستفيدا من خسارة الرائد وملاحقه، في المقابل يسجل المدرب لطفي عمروش بداية متعثرة من ناديه الجديد، مولودية البيض، الذي يبقى يعاني في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.

وفي مقابلة أخرى، سقط المتصدر شباب قسنطينة في خنشلة بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع سجله متوسط الميدان محمد رضا بومشرة بعد عمل فردي رائع ختمه بتسديدة محكمة سكنت الزاوية التسعين للحارس بوصوف.

ويبدو أن أشبال المدرب خير الدين مضوي تأثروا بالغيابات الكثيرة في صفوفه، يأتي في مقدمتها قائد الفريق والهداف ابراهيم ديب والحارس زكرياء بوحلفاية، ليتراجع "السنافر" إلى المركز الثاني برصيد 15 نقطة، في حين يسجل المدرب الجديد لـ"السيكاوة" شريف حجار انطلاقة موفقة، وارتقى زملاء الجناح ذبيح إلى المرتبة السابعة، مؤقتا، برصيد 12 نقطة.

ولم يكن حال الوصيف، مولودية وهران، أفضل من المتصدر بعدما انقاد إلى هزيمة ثقيلة أمام أولمبي آقبو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

منعرج اللقاء، الذي كان متكافئا بين الطرفين في أغلب فتراته، هو طرد المدافع الصلب لـ "الحمراوة"، أحمد كروم، في الدقيقة الـ70 بعد تلقيه الإنذار الثاني، وافتتح بعدها أصحاب الأرض باب التسجيل عن طريق علي هارون (د 81) بواسطة ضربة جزاء احتسبها الحكم قاموح بعد الرجوع لتقنية "الفار" قبل أن يعدل البديل بوسالم سريعا في الدقيقة 83.

وانهار أشبال المدرب إيريك شيل في الوقت بدل الضائع الذي قدر بـ 10 دقائق كاملة، حيث أضاف سليمان بوثلجة الثاني (د90+6) ثم قضى عمر أدرار على آمال الضيوف بهدف ثالث (د 90+9).

وحقق الصاعد الجديد أول فوز بعد 4 تعثرات متتالية فيما يذوق أبناء الغرب الجزائري طعم الهزيمة بعد 4 مواجهات، وأصبح الفريقان يتقاسمان المركز الثالث برصيد 14 نقطة لكل منهما، في انتظار استكمال مقابلات الجولة.

وتجرى غدا السبت ثلاث مواجهات هي اتحاد الجزائر-شبيبة الساورة، نجم مقرة-ترجي مستغانم، اتحاد بسكرة-أولمبي الشلف وأجلت مقابلتان إلى موعد لاحق هما شباب بلوزداد-شبيبة القبائل ووفاق سطيف-نادي بارادو.

النتائج والترتيب:

الجمعة 15 نوفمبر :

مولودية البيض - مولودية الجزائر 0-1

أولمبي آقبو - مولودية وهران 3-1

اتحاد خنشلة - شباب قسنطينة 1-0

السبت 16 نوفمبر :

نجم مقرة - ترجي مستغانم

اتحاد بسكرة - أولمبي الشلف

اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة (من دون حضور الجمهور)

مباريات مؤجلة:

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل

وفاق سطيف - نادي بارادو

الترتيب : نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 16 8

2.شباب قسنطينة 15 9

3. أولمبي آقبو 14 9

--. مولودية وهران 14 9

5. اتحاد الجزائر 13 7

--. شبيبة القبائل 13 8

7. اتحاد خنشلة 12 9

8. وفاق سطيف 11 8

9. شبيبة الساورة 10 7

--. ترجي مستغانم 10 8

11. نادي بارادو 9 8

--. اتحاد بسكرة 9 8

13. أولمبي الشلف 8 8

14. شباب بلوزداد 7 7

--. مولودية البيض 7 9

16. نجم مقرة 6 8.